Европейский комитет Fair Play наградил нападающего московского «Спартака» Александра Соболева призом «За образцовое поведение и храбрость» в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игрок смог оказать первую помощь футболисту соперников.

Организация отметила проявление мужества спортсменом, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В июле 2020 года в чемпионате России Александр Соболев оказал первую медицинскую помощь игроку «Ахмата» Зорану Нижичу, потерявшему сознание.

Известно, что после удара форварда мяч попал в голову игрока из Грозного. Тот после этого упал в обморок. У него было диагностировано лёгкое сотрясения мозга.

Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году, ранее он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне Александр принял участие в 21 матче, забил семь голов и отдал три результативные передачи.