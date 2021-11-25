Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о том, что мужскую сборную России поделили на две группы.

Слова Драчева цитирует портал Metaratings.ru.

По мнению эксперта, все вопросы, связанные с составом, должен решать старший тренер — тот, кто отвечает за результат команды на Олимпиаде. Как считает Драчев, составы на Кубок мира и на эстафеты должен определять Юрий Каминский, как старший тренер.

«Для меня стало удивлением, что многие спортсмены не пошли к нему тренироваться и выбрали группу Сергея Башкирова, который изначально рассматривался как молодёжный тренер», — подчеркнул Драчев.

«Это путь к анархии – матери порядка, когда спортсмен делает то, что он хочет», — добавил экс-глава СБР, подчеркнув, что только время покажет, правильный ли выбор сделали биатлонисты.