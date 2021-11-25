Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, думает ли она сейчас о поездке на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Слова Валиевой прозвучали в превью «Первого канала» к этапу Гран-при России.

«Конечно, думаю об олимпийских играх. Буду работать, чтобы стать ближе к ним. Буду делать все максимально, что требуется от меня, а там уже посмотрим», — сказала Валиева.

Напомним, в этом году Камила Валиева уже соревнуется по взрослым, она успела установить два новых мировых рекорда и улучшить их: в оценке за произвольную программу и по сумме двух прокатов.

Завтра, 26 ноября, Камила Валиева будет катать короткую программу на Гран-при России. Ей достался 10-й стартовый номер.