Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему считает выступление национальной команды на Евро-2020 и свою работу удовлетворительной.

Специалист заверил, что коллектив профессионально выполнял свою работу, при этом они не смогли добиться конкретного результата.

«Мы попали в не самую приятную ситуацию — да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020», — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

Напомним, сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией. Команда набрала три очка за три встречи, одержав единственную победу.