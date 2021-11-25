Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, как она смотрела битву Алины Загитовой и Евгении Медведевой в произвольной программе на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Слова Валиевой прозвучали в ролике Первого канала перед стартом этапа Гран-при в России.

«У нас тренировка где-то в 6 утра была, и у них произвольная — в 6 или в 7 утра. Мы все вышли со льда и сели у телевизора с замиранием сердца смотрели, кто же все-таки выиграет», — рассказала Валиева. По словам фигуристки, тогда столпилось очень много спортсменов с родителями.

«Смотрела на них и оценивала форму, которая была тогда… Думала — ну, наверное, через одну, может быть», — отметила Валиева, вспомнив, какими она считала свои перспективы попасть на Олимпиаду.