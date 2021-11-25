Бизнесмен Дмитрий Мазепин поделился планами компании в международных гоночных чемпионатах. Он заявил, что решения по расширению команд и приобретению новых не зависят от карьеры его сына, Никиты Мазепина.

Отец гонщика отметил, что у них большие амбиции в автоспорте.

«Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в «Формуле-1», – цитирует Мазепина Матч ТВ.

Предприниматель добавил, что у них есть команда «Хайтек», которая представлена в «Формуле-4», «Формуле-3» и «Формуле-2». По его замыслу она должна стать команда «Ф-1», а Мазепины хотят стать ее владельцами.

Напомним, пилот «Хаас» Никита Мазепин в текущем сезоне занимает 20-е место в таблице чемпионата. Его напарник по команде Мик Шумахер находится на 19-й позиции.