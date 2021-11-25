Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер выиграл спринтерскую гонку на первом этапе кубка IBU в шведском Идре.

Спортсмен из Германии преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты и 10,6 секунды, допустив один промах в стрельбе стоя. В тройку призёров вошли норвежец Сверре Дален Аспенес, уступивший Фрацшеру 0,3 секунды с одним промахом, а также немец Йоханнес Кюн — один промах, 1,6 секунды отставания.

Лучший из россиян — Василий Томшин, он допустил два промаха и проиграл лидеру 29,3 секунды. На 8-м месте финишировал Александр Поварницын, с одним промахом он уступил 34 секунды. Антон Бабиков — 12-й с двумя промахами и 43,2 секундами отставания. Ильназ Мухаметзянов также допустил две ошибки в стрельбе и 52,4 секунды.

Кирилл Стрельцов с пятью промахами финишировал на 62-м месте с отставанием в две с половиной минуты.