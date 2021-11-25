Греческий теннисист и четвертая ракетка мира Стефанос Циципас сообщил, что ему сделали хирургическую операцию на локте. Он также объявил даты своего возвращения на турниры.

Спортсмен испытывал боль в правой руке. Известно, что операция прошла в Швейцарии.

«Дела становятся сложнее переде тем как стать легче. И каждое столкновение с трудностью позволяет нам написать свою уникальную историю. Теперь я сконцентрирован на более здоровом и счастливом будущем», – написал грек на своей странице в Facebook.

Спортсмен добавил, что его следующая остановка — это выставочный турнир в Дубае через две недели. Затем он отправится в Австралию.

Ранее Циципас снялся с Итогового чемпионата АТР в Турине из-за проблем со здоровьем.