Петербургский СКА начал матч регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса» на выезде. Игра в Казани стартовала в 19:30 по московскому времени.

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Команда Валерия Брагина в последнем матче прервала серию поражений из шести игр. СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 8:2. При этом ранее уступил «Металлургу» по буллитам (2:3), «Спартаку» (1:2), ЦСКА (4:0), «Локомотиву» (1:3), «Сибири» (1:2), ЦСКА (1:3).

«Ак Барс» одержал в КХЛ пять побед подряд. Они были сильнее «Автомобилиста», «Спартака», «Торпедо» и дважды справились с рижским «Динамо».

Петербургский клуб занимает четвертую строчку в Западной конференции, их соперники держатся на третьей позиции Востока.