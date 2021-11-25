Немецкий функционер, руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник согласовал с «Манчестер Юнайтед» опцию продления к предложенному временному контракту.

По информации The Athletic, все детали уже утверждены. Так, специалист может заключить шестимесячный контракт с английским клубом, а после стать консультантом на два года.

Известно, что итог сделки будет зависеть от решения руководителей «Локомотива». В любом случае немец не сможет принять участие в ближайшем матче против «Челси», так как у него нет разрешения на работу. Этот документ он не успеет оформить до 28 ноября.

Рангник присоединился к «Локомотиву» в июле 2021 года. До этого он работал главным тренером в «РБ Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайме».