Первый вице-президент Федерации гандбола России и экс-тренер женской сборной Евгений Трефилов заявил, что не поедет вместе с командой на декабрьский чемпионат мира в Испанию. Однако продолжит наблюдать за спортсменками.

«Буду не только следить по телевизору, но и подглядывать с удвоенным интересом! Состав видел, состав изменен. Я не тренировал их, чтобы болтать о составе», – цитирует Трефилова Матч ТВ.

Специалист заявил, что выводы об обновленной команде можно делать только после трех матчей. Тогда станет ясно, какие перспективы рассматривать. Он добавил, что на первом этапе национальной сборной будут противостоять неплохие команды.

Напомним, женский чемпионат мира по гандболу пройдет с 1 по 19 декабря в испанской Севилье. На предварительном групповом раунде россиянки встретятся со сборными Сербии, Польши и Камеруна.