Бразильский форвард казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав отличился голом в своей последней игре за клуб. Команда из Алма-Аты встречается с «Базелем» в Лиге Конференций.

Нападающий забил на 23-й минуте с передачи соотечественника Жуана Пауло. Сейчас команды завершают первый тайм. В случае победы «Кайрат» перейдет на третью строчку таблицы группы с последней позиции. Пока в активе игроков из Казахстана – один балл.

«Базель» держится на втором месте с 8 очками. При успешном завершении игры они смогут претендовать на прямой выход в 1/8 финала Лиги Конференций, при ничьей они приблизятся к лидеру группы.

Ранее футболист сообщил о своем уходе в социальных сетях клуба. Известно, что он не планирует завершать карьеру.