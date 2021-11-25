Сборная России по футболу проведет первый стыковой матч в отборе к чемпионату мира в марте 2022 года в московских «Лужниках». Предматчевый сбор коллектива, по предварительной информации, состоится в Белеке (Турция).

О планах команды на весенние игры сообщает «РБ Спорт». Известно, что для проведения первой встречи 24 марта также рассматриваются варианты с Ростовом-на-Дону, Волгоградом и Краснодаром.

Возможными соперниками россиян могут стать сборные Польши, Чехии, Австрии, Турции или Северной Македонии. Жеребьевка предстоящей стадии турнира запланирована на 19:00 по московскому времени 26 ноября. Церемония пройдет в швейцарском Цюрихе.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин подтвердил, что продолжит занимать свой пост дальше.