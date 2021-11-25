Стали известны составы «Локомотива» и «Лацио» на матч группового раунда Лиги Европы. Место в воротах московского клуба займёт 17-летний Даниил Худяков.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбусь, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хиль, Хюсай, Башич, Альберто, Лейва, Андерсон, Цаканьи, Иммобиле

В первом круге «Локомотив» потерпел поражение со счетом 0:2.После четырех матчей железнодорожники занимают последнее место в таблице группы с двумя баллами. Их соперники находятся на второй позиции с пятью очками.

Игра «Локомотив» — «Лацио» пройдет в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.