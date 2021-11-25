17-летний голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков дебютирует в Лиге Европы в предстоящем матче группового раунда между железнодорожниками и «Лацио». Игрок оказался самым юным участником еврокубковых встреч.

По информации Telegram-канала «Первый спорт», в сегодняшней встрече он обновит данный возрастной рекорд. Худяков выйдет на поле в возрасте 17 лет и 10 месяцев.

Предыдущее достижение принадлежало вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он дебютировал в матчах крупных европейских турниров в 18 лет и 5 месяцев.

Ранее Худяков уже играл в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ). Он вышел против «Химок» в конце сентября 2021 года и смог удержать нулевую ничью.

Матч «Локомотив» – «Лацио» пройдет в Москве на «РЖД Арене» сегодня, 25 ноября. Старт запланирован на 20:45 минут по московскому времени.