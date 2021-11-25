«Ак Барс» принимает СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первый период завершился голом петербуржцев в гостях.

Счет открыл Андрей Кузьменко на 13-й минуте. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Йонас Кемппайнен. Хозяева также пытались забить, но их гол на 4-й минуте был не засчитан после просмотра повтора.

Гости получили четыре двухминутных штрафа за первых период, казанцы нарушили правила трижды.

Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте СКА. Для просмотра нужно перейти по ссылке здесь.

Команда Валерия Брагина в последнем матче прервала серию поражений из шести игр. «Ак Барс» одержал в КХЛ пять побед подряд. Петербургский клуб занимает четвертую строчку в Западной конференции, их соперники держатся на третьей позиции Востока.