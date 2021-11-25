В Москве на «РЖД Арене» стартовал матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио». Встречу судит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбусь, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хиль, Хюсай, Башич, Альберто, Лейва, Андерсон, Цаканьи, Иммобиле

Известно, что голкипер железнодорожников Даниил Худяков стал самым молодым россиянином в еврокубковых матчах. Он вышел на поле в возрасте 17 лет и 10 месяцев.

После четырех матчей железнодорожники занимают последнее место в таблице группы с двумя баллами. Их соперники находятся на второй позиции с пятью очками.