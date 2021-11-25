Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют против друг друга на выставочном матче в Мехико (Мексика) в марте 2022 года.

Игра второй и пятой ракеток мира запланирована на 21 марта, сообщает Telegram-канал «Элита Тенниса».

В текущем сезоне Медведев стал впервые обладателем титула «Большого Шлема». В финале открытого чемпионата США он обыграл серба Новака Джоковича. Также в этом году россиянин поднялся на вторую строчку рейтинга АТР.

Андрей Рублёв заработал олимпийское золото в Токио-2020 в паре с Анастасией Павлюченковой. Финалисты одержали победу в дисциплине микст над дуэтом Аслан Карацев – Елена Веснина. Игрок также успел улучшить позиции в рейтинге: он перешел с восьмой позиции на пятую.