Тренер лыжницы, ее муж, Егор Сорин рассказал, что спортсменка российской сборной Татьяна Сорина перенесла COVID-19 перед стартом сезона и гонками Кубка мира.

Специалист отметил, что инфекция проявилась после всероссийского турнира в Тюмени.

«На следующий день пришел результат теста – положительный. Естественно, что мы предприняли все меры к самоизоляции, она выходила на прогулки в одиночку, а с 28 сентября приступила к лёгким тренировкам», – цитирует Сорина Instagram проекта «На лыжи!»

Тренер добавил, что спортсменка вакцинирована, а вопрос по ее допуску к Олимпийским играм даже не поднимается.

Напомним, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует в Руке (Финляндия) 26 ноября. Сорина вошла в состав сборной на эти соревнования.