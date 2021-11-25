«Ак Барс» принимает СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости удерживают свое преимущество после второго периода, ведя со счетом 3:2. Обе шайбы они пропустили в концовке этой двадцатиминутки.

В первом периоде точным ударом отличился Андрей Кузьменко на 13-й минуте.

Второй гол встречи забил Антон Бурдасов на 27-й минуте, ассистом отметились автор первой шайбы Андрей Кузьменко и форвард Никита Гусев. Третий раз точно по воротам ударил Мэт Робинсон, американский защитник забил с помощью Данилы Моисеева. В этом же моменте снова ассистировал Гусев.

На 36-й минуте хозяева начали отыгрываться, благодаря голу Никиты Дыняка. В концовке забил еще и Стивен Кампфер. Казанцы стали на шаг ближе к ничьей.

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Команда Валерия Брагина в последнем матче прервала серию поражений из шести игр. «Ак Барс» одержал в КХЛ пять побед подряд. Петербургский клуб занимает четвертую строчку в Западной конференции, их соперники держатся на третьей позиции Востока.