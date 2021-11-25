Экс-игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию о согласовании немецкого специалиста «Локомотива» Ральфа Рангника на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

Своей точкой зрения эксперт поделился в социальных сетях.

«Назначение Рангника — умный ход для «МЮ», — написал Линекер в Твиттере.

Ранее стало известно, что немец планирует покинуть московскую команду при получении долгосрочного тренерского контракта в «Манчестер Юнайтед». Известно, что он уже успел согласовать опцию продления к предложенному временному договору.

Теперь специалист может заключить шестимесячный контракт с английским клубом, а после стать консультантом на два года. Однако итог сделки будет зависеть от решения руководителей «Локомотива».