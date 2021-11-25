Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал гостевую встречу с греческим «Панатинаикосом» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Афинах на площадке Олимпийского крытого зала, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В последних пяти матчах «Зенит» выиграл у всех соперников. Команда одержала победы над «Басконией», «Анадолу Эфесом», «Олимпиакоса», «Альбы» и «Олимпии Милан». У соперников обратная ситуация и пять поражений подряд.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги.

Сегодня, 25 ноября, в еврокубковых играх также встретятся: ЦСКА Москва и «Бавария», «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», «Альба» и «Маккаби» из Тель-Авива, «Баскония» и «Реал Мадрид».