Форвард «Барселоны» Педри Лопес пропустит оставшиеся матчи в 2021 году. Испанец не успел восстановиться после травмы.

По информации Sport.es, восстановление футболиста после мышечной травмы еще не завершено. Срок реабилитации увеличен как минимум до нового года.

Известно, что у него произошел рецидив повреждения. В клубе ожидают появление игрока в 2022-м.

В октябре «Барселона» продлила контракт с Педри на пять лет. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Игрок дебютировал за «Барселону» в сентябре 2020 года после заключения двухлетнего договора.

В прошлом сезоне Педри провел всего 73 матча. Он отыграл за «Барселону» полный сезон, а затем был вызван в сборную Испании для выступления на чемпионате Европы и Олимпийских Играх.