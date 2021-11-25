Петербургский СКА вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:4 (3:3). В концовке гостей выручил Никита Гусев.

Счет в матче открыл форвард СКА Андрей Кузьменко на 13-й минуте. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Йонас Кемппайнен. Хозяева также забили, но их гол на 4-й минуте был не засчитан после просмотра повтора арбитром.

Второй гол – на счету Антона Бурдасов на 27-й минуте, ассистом при нем отметились автор первой шайбы Андрей Кузьменко и форвард Никита Гусев. Третий раз точно по воротам ударил Мэт Робинсон, американский защитник забил с помощью Данилы Моисеева. В этом же моменте снова ассистировал Гусев.

На 36-й минуте хозяева начали отыгрываться, благодаря голу Никиты Дыняка. В концовке забил еще и Стивен Кампфер. На 45-й минуте Джордан Уэл смог довести счет до 3:3.

Основное время завершилось ничьей, а на четвертой минуте овертайма забил Никита Гусев.

После победы СКА перешел на третье место в таблице Западной конференции. После 32 игр команда набрала 43 очка.