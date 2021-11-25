Московский «Локомотив» дважды пропустил в начале второго тайма в матче против «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Два точных удара с пенальти выполнил итальянец Чиро Иммобиле.

Матч «Локомотив» – «Лацио» продолжается со счетом 0:2.

Первый гол форвард гостей забил на 56-й минуте. Голкипер железнодорожников Даниил Худяков прыгнул в противоположный угол от летящего мяча.

На 63-й минуте «Локомотив» снова заработал пенальти в свои ворота. Иммобиле был так же точен, как и в первый раз.

17-летний вратарь москвичей сегодня дебютировал в Лиге Европы. Игрок оказался самым юным участником еврокубковых встреч среди россиян.

После четырех матчей железнодорожники занимают последнее место в таблице группы с двумя баллами. Их соперники находятся на второй позиции с пятью очками.