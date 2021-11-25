«Локомотив» во второй раз уступил «Лацио» в Лиге Европы, теперь в матче пятого тура групповой стадии. В своем дебютном матче в еврокубках голкипер Даниил Худяков пропустил три гола.

Игра проходила в Москве на «РЖД Арене». Встречу судила бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.

Счет был открыт итальянским форвардом Чиро Иммобиле на 56-й минуте. Игрок «Лацио» смог обхитрить голкипера железнодорожников Даниила Худякова с пенальти. Он же снова отличился на 63-й минуте и опять точным ударом с 11-метровой отметки.

Финальный гол во встрече забил представитель гостей Педро. Он забросил мяч на 87-й минуте.

Таким образом, 17-летний вратарь москвичей, впервые выступавший в Лиге Европы, пропустил три гола. «Локомотив» дважды ударял в створ соперников, но не смог отыграться. В первом матче москвичи проиграли своим сегодняшним оппонентам со счетом 0:2.

После четырех матчей железнодорожники занимают последнее место в таблице группы с двумя баллами. Их соперники находятся на второй позиции с пятью очками.