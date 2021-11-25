Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, в чем находит мотивацию для продолжения выступлений в тот момент, когда ее считают возрастной спортсменкой.

Девушка отметила, что всегда старалась перебарывать себя и идти поперек сложившимся правилам.

«Для меня это было всегда интересно, если есть молодые и становится все меньше возрастных фигуристок – значит я должна кататься, я покажу, что это возможно, я чувствую в себе силы», – рассказала Туктамышева в превью Гран-при России на сайте Первого канала.

Спортсменка добавила, что вряд ли именно она является символом женского фигурного катания. По ее мнению, в мире есть другие фигуристки с хорошими программами в мировом катании и старше 20 лет.

Напомним, Туктамышева примет участие в этапе Гран-при России. Соревнования в Сочи пройдут с 26 по 28 ноября.