Московский «Локомотив» не сможет выйти в финальную стадию Лиги Европы после поражения «Лацио» в пятом туре группового этапа. Шестая игра не спасет москвичей очками.

Встреча на «РЖД Арене» завершилась разгромной победой итальянцев со счетом 3:0. Таким образом, хозяева не смогли набрать баллы в этой игре.

«Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице своей группы с двумя очками. «Лацио» после победы закрепился на второй строчке с восемью баллами. Третье место в группе продолжает занимать «Марсель» (4), возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).

В заключительном туре Лиги Европы, 9 декабря, железнодорожники встретятся на выезде с французами. Однако им не поможет пройти дальше даже победа. В случае триумфа они смогут сыграть только в Лиге конференций.