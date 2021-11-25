«Тоттенхэм» уступил в гостевом матче Лиги Конференций «Муре». Команда Антонио Конте не смогла обыграть клуб, занимающий пятое место чемпионата Словении.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились Томи Хорват на 11-й минуте и Амадей Мароша на 94-й.

«Тоттенхэм» смог отыграть один мяч после точного удара Гарри Кейна. Форвард забросил мяч на 72-й минуте.

Англичане занимают третье место после пяти игр группового этапа. Подопечные Конти набрали семь баллов. Их соперники – на четвертом с тремя очками за единственную победу.

В квартете лидирует «Ренн» 11 баллами, на второй позиции идет «Витесс» с семью очками, опережая «Тоттенхэм» по дополнительным показателям.