Московский «Локомотив» снова проиграл «Лацио» и не сможет продолжить путь в Лиге Европы. Гусев спас СКА от поражения в гостях у «Ак Барса». Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Самые интересные новости спорта от 25 ноября в традиционном обзоре от NVsport.

Дебют Худякова не задался: «Локомотив» снова проиграл «Лацио» в Лиге Европы

«Локомотив» во второй раз уступил «Лацио» в Лиге Европы, теперь в матче пятого тура групповой стадии. В своем дебютном матче в еврокубках голкипер Даниил Худяков пропустил три гола.

СКА обыгрывает «Ак Барс» в гостях: Гусев спасает команду в овертайме

Петербургский СКА вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:4 (3:3). В концовке гостей выручил Никита Гусев.

«Локомотив» потерял шанс на выход в плей-офф Лиги Европы

Московский «Локомотив» не сможет выйти в финальную стадию Лиги Европы после поражения «Лацио» в пятом туре группового этапа. Шестая игра не спасет москвичей очками.

Рангник договорился с «МЮ» о постоянном контракте

Немецкий функционер, руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник согласовал с «Манчестер Юнайтед» опцию продления к предложенному временному контракту.

Худяков стал самым молодым российским вратарем в истории еврокубков

17-летний голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков дебютирует в Лиге Европы в предстоящем матче группового раунда между железнодорожниками и «Лацио». Игрок оказался самым юным участником еврокубковых встреч.

Шевченко не хватило 0,6 секунды до бронзы на первом этапе Кубка IBU по биатлону

На первом этапе Кубка IBU по биатлону спринтерскую гонку выиграла представительница сборной Германии Морион Визензартер. Россиянка Шевченко стала четвертой.

Стало известно, сколько четверных будет прыгать Валиева на Гран-при России в Сочи

Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Камила Валиева заявила три четверных и два тройных акселя в свои программы на этапе Гран-при России в Сочи.

«Тоттенхэм» проиграл «пятому месту месту чемпионата Словении» в Лиге конференций

«Тоттенхэм» уступил в гостевом матче Лиги Конференций «Муре». Команда Антонио Конте не смогла обыграть клуб, занимающий пятое место чемпионата Словении.