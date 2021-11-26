Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поделилась ожиданиями перед стартом нового сезона Кубка мира.

Резцова считает, что от сборной России не стоит ждать резкого прогресса.

«Питать много надежд, что ни с того ни с сего нашу команду прорвет и мы будем бороться за медали в каждой гонке, я бы не стала», – заявила Резцова «Известиям».

Олимпийская чемпионка добавила, что если спортсмены выступят лучше, чем в прошлом году, то такой результат можно будет назвать положительным. Попадание биатлонистов в топ-10 общего зачета – максимально возможный результат.

Действующими обладателями Кубка мира по биатлону являются норвежские спортсмены Йоханнес Бе и Тириль Экхофф. Новый сезон стартует в шведском Эстерсунде в субботу, 27 ноября.