Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, высказался о школьных уроках физкультуры в стране.

«У меня два сына, внуки подрастают, и я постоянно так или иначе наблюдаю за тем, как ведется физическая подготовка на школьных уроках физкультуры. Это же бред полный!» – заявил Касперович «RT на русском».

Тренер добавил, что парни после школы идут в армию и «из сотни призывников только трое могут восемь раз подтянуться». Раньше, по словам Касперовича, школьники были в лучшей физической форме.

Тренер вспомнил, что когда работал в сборной России с юниорами, она не могли поймать мяч. Спортсмены шарахались от снаряда. Касперович заявил, что у большинства юных спортсменов нет координации.