Стали известны все критерии отбора в сборную России по лыжным гонкам на Олимпийские Игры – 2022 в Пекине. Александр Большунов уже включен в состав.

Для мужчин тренерский штаб разработал критерии отбора в сборную России, сообщает «Чемпионат».

Отбор на спринт будет проходить по результатам трех гонок. Лыжники должны принять участие в одной из спринтерских гонок: 3 декабря в Лиллехаммере, 11 декабря в Давосе и 28 декабря в Ленцерхайде. Спринтер, занявший 1-3 место, плюс 4-6 место, считается квалифицированным. При равенстве очков будут рассматривать спринт в финской Руке.

Один человек отберется по результатам гонок классическим стилем. Квалификационные гонки – 17 ноября в Руке и 29 декабря в Ленцерхайде. Лыжник, занявший 1-3 место будет квалифицирован. Спортсмен, занявший 4 – 15-е место получает очки.

При равенстве очков у лыжника, который специализируется на классическом ходе и универсала, преимущество будет иметь последний.

Отбор на гонку преследования пройдет 4 декабря в Лиллехаммере. Спортсмен, который займет 1-3 место будет квалифицирован. Лыжники, занявшие 4 – 15-е места наберут очки.

Квалификационная гонка на коньковый стиль пройдет 12 декабря 2021 года в Давосе. Спортсмен, занявший 1-3 место попадет в сборную России, 4 – 15-е места получат квалификационные очки.

По результатам гонок отберутся 6 человек. Решением тренерского совета – еще 2 человека.

Квалификационные очки: 4-е место набирает 15 очков, 5 — 12 очков, 6 — 10 очков, 7- 9 очков, 8 — 8 очков, 9 — 7 очков, 10 — 6 очков, 11 — 5 очков, 12 — 4 очка, 13 — 3 очка, 14 — 2 чока, 15 — 1 очко.