Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказал, почему спортсмен готовился к сезону в составе сборной России, а не на самоподготовке.

«В пользу этого решения сложилось сразу несколько составляюших. Финансирование – раз. Спарринг – два. Обслуживающий персонал, то есть врачи, тренеры, массажисты, сервис – три. Плюс олимпийский год», – заявил Касперович «RT на русском».

Личный тренер Логинова добавил, что биатлон – сложный технический вид спорта. Спортсмену нужно было создать стрессовую ситуацию при помощи соперничества с остальными биатлонистами. Ему не стоило работать в одиночку.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в шведском Эстерсунде завтра, 17 ноября.