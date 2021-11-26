Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев высказался о результатах фигуриста Михаила Коляды.

«Миша, безусловно, очень талантлив, не обделен возможностями, но, на мой взгляд, слишком поздно решился на перемены в собственной жизни. Когда он перешел к Алексею Мишину, был уже слишком сильно задавлен негативным опытом своих предыдущих выступлений», – заявил Васильев.

Экс-фигурист добавил, что сейчас Коляде тяжело абстрагироваться от груза поражений и показать все, на что он способен.

Олег Васильев считает, что мужчины-одиночники еще не вышли на уровень девушек. Им нужно потрудиться, чтобы дойти до регулярных побед на мировом уровне.

Сегодня, 26 ноября, начинается Гран-при России по фигурному катанию в Сочи. Мужчины выйдут на лед в 13:30 по московскому времени.