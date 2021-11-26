Сегодня, 26 ноября, стартует Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Откроют соревнования выступления мужчин-одиночников с короткими программами. Турнир пройдет в ледовом дворце «Айсберг».

Фигуристы начнут выступления в 13:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Сборную России на турнире представляют три фигуриста. На Гран-при в Сочи выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко из группы Алексея Мишина, а также Марк Кондратюк из группы Светланы Соколовской.

Марк Кондратюк выйдет на лед под пятым стартовым номером в первой разминке.

Во вторую разминку попали Михаил Коляда и Евгений Семененко. Семененко выступит под девятым номером, Коляда – под десятым.