Сегодня, 26 ноября, на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи пройдут выступления спортивных пар с короткими программами.

Соревнования спортивных пар начнутся в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Сборную России на Гран-при в Сочи представят три спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Под первым стартовым номером на лед выйдут Кадырова/Бальченко. Павлюченко/Ходыкин начнут короткую программу четвертыми в первой разминке.

После перерыва на заливку льда, под последним, восьмым стартовым номером на лед выйдут Мишина/Галлямов.

На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио Мишина/Галлямов одержали победу, а Павлюченко/Ходыкин завоевали серебро.