Первая гонка лыжного Кубка мира сезона – 2021/2022 состоится сегодня, 26 ноября.

В первый день соревнований пройдут спринты классическим стилем у мужчин и женщин. Начало трансляции – в 11:40 по московскому времени. Посмотреть гонку в прямом эфире можно на сайте «Матч ТВ».

На старт квалификации выйдут 70 спортсменок. Они начнут выступления с раздельного старта. Лучшие попадут в финальную часть соревнований, которая начнется в 14:30 по московскому времени. Девушкам старт будет дан в 11:00 по мск.

Сборную России на соревнованиях представляют Наталия Непряева (15-й стартовый номер), Анастасия Фалеева (16-й стартовый номер), Татьяна Сорина (25-й стартовый номер), Лилия Васильева (26-й), Юлия Ступак (27-й), Ольга Кучерюк (34-й), Кристина Мацокина (43-й).