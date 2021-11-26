Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

В финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 26 ноября, пройдут спринтерские гонки классическим стилем.

Квалификационные забеги начнутся в 11:40 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на «Матч ТВ».

Йоханнес Клэбо выйдет на старт под третьим стартовым номером в 11:40:45. Первый из россиян, Глеб Ретивых, стартует под 13-м номером, Александр Большунов выйдет на старт 15-м, Александр Терентьев – 23-м, Сергей Устюгов – 29-м, Андрей Ларьков – 30-м, Иван Якимушкин – 41-м, Денис Филимонов – 42-м, Сергей Ардашев – 46-м.

В соревнованиях примут участие 77 спортсменов.