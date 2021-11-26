Егор Сорин, муж и тренер лыжницы сборной России Татьяны Сориной, рассказал о проблемах с плечом у атлетки.

«Когда она стоит на лыжах, это никак не сказывается, но все равно страхуемся постоянно: тейпируем плечо, на некоторые тренировки надеваем специальную манжету», – цитирует Сорина проект «На лыжи!» в социальной сети «Вконтакте».

Тренер лыжницы добавил, что на данный момент во время тренировок на лыжах плечо не беспокоит Татьяну. Однако у Сориной есть ряд ограничений в силовой работе. Наставник добавил, что, в любом случае, повреждение постоянно нужно держать в уме и стараться не допускать рецидивов.

Полностью излечиться от травмы Сорина сможет только с помощью операции, но до Олимпиады в Пекине решили не рисковать.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сегодня, 26 ноября, спортсменка выступит в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке.