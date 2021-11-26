В финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования начинаются с женского спринта классическим стилем.

Первой, в 12:00:15 по московскому времени на старт выходит Катри Лилинпера из Финляндии. Под 15-м номером стартует Наталия Непряева, 16-й гонку начнет Анастасия Фалеева. Также на старт выйдут Татьяна Сорина (25-я), Лилия Васильева (26-я), Юлия Ступак (27-я) Ольга Кучерюк (34-я) и Кристина Мацокина (43-я).

В соревнованиях примут участие 70 лыжниц.

В 12:40 по московскому времени будет дан старт для мужчин. На гонку заявлены Йоханнес Клэбо из Норвегии, россиянине Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и другие спортсмены.

Сильнейшие лыжники пройдут в финальную часть. Она начнется в 14:30 по московскому времени.