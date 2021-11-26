Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьевка стыковых матчей на ЧМ-2022. Сборная России по футболу узнает своих соперников.

Для того, чтобы попасть на ЧМ-2022, национальной команде под руководством Валерия Карпина нужно будет сыграть в двух матчах плей-офф. Сегодня решится, с кем встретится сборная России на пути к финальной части ЧМ-2022.

В стыковых матчах сыграют сборные России, Португалии, Шотландии, Италии, Швеции, Уэльса, Турции, Польши, Северной Македонии, Украины, Австрии и Чехии.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайтах FIFA.com и «Матч ТВ».

Матчи сборных пройдут весной 2022 года. Полуфиналы состоятся 24 марта, финалы – 29 марта.