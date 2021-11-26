Футбольный клуб «Зенит» завоевал путевку в 1/16 Лиги Европы, гарантировав себе третье место в группе Лиги чемпионов. На данный момент потенциальными соперниками сине-бело-голубых могут стать 17 клубов.

Весной в Лиге Европы встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые заняли третье место в своих группах в Лиге чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьевка пройдет 13 декабря и начнется в 15:30 по московскому времени.

Потенциальным соперником «Зенита» может стать какая-то какая-то из этих команд: «Спарта», «Прага», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», ПСВ, «Наполи», «Легия», «Лестер», «Айнтрахт Ф», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Динамо» Загреб и «Генк».