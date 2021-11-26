Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов назвал идеального соперника для национальной команды в стыковых матчах к ЧМ-2022.

«Если говорить о сегодняшнем дне, то Турция – наиболее предпочтительный вариант», – заявил Черчесов в интервью «Комсомольской правде».

Станислав Саламович напомнил, что с этой командой сборная России за последние пять лет встречалась достаточно часто. Черчесов планировал работать главным тренером в Турции, поэтому изучил команду. Он считает, что пока сборная не сбалансирована, хотя в ней есть хорошие игроки.

Экс-главный тренер сборной России добавил, что до стыковых матчей четыре месяца. Пока невозможно предсказать, в каком состоянии команды подойдут в играм.

Кроме Польши, соперниками национальной команды могут стать Шотландия, Польша, Австрия и Швеция.