Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Васильев прокомментировал заявление Шашилова о том, что тот скоро может уйти из команды. Олимпийский чемпион считает, что человек, который идет на должность старшего тренера сборной должен понимать, что она «расстрельная». Вся ответственность за результат лежит на этом человеке.

«Я еще больше укрепил свое мнение, что это недоразумение российского биатлона. Заявление Шашилова, что он может уйти в любой момент, говорит о нем, как о случайном человеке из сборной России», – заявил Васильев.

Олимпийский чемпион добавил, что старший тренер женской команды должен более ответственно относиться к своей работе.