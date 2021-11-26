Сегодня, 26 ноября, российские фигуристы выступят с короткими программами на шестом этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир принимает ледовый дворец «Айсберг».

Спортсмены начнут выступления в 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Сборную России на турнире представляют воспитанники Алексея Мишина Михаил Коляда и Евгений Семененко, а также Марк Кондратюк из группы Светланы Соколовской.

Кондратюк, по результатам жеребьевки, попал в первую разминку. Он выйдет на лед под пятым стартовым номером в 14:02.

Во вторую разминку попали Михаил Коляда и Евгений Семененко. Семененко выступит девятым в 14:35. Коляда выйдет на лед в 14:42 по московскому времени под 10-м стартовым номером.