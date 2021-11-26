Российские фигуристы выступят на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи сегодня, 26 ноября. Сегодня на лед выйдут спортивные пары с короткими программами.

Начало соревнований запланировано на 18:00 по московскому времени.

Сборную России на турнире представляют три спортивных дуэта: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Под первым стартовым номером выступят Кадырова/Бальченко. Павлюченко/Ходыкин выйдут на лед четвертыми.

Мишина/Галлямов, по результатам жеребьевки, попали во вторую разминку и выступят последними, под восьмым стартовым номером.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли предыдущий этап Гран-при по фигурному катанию. Павлюченко/Ходыкин стали вторыми.