Защитник сборной России Федор Кудряшов впервые прокомментировал свой автогол в отборочном матче ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии (1:0).

Кудряшов заявил, что за несколько секунд до гола почувствовал спазм в мышце, но решил доиграть эпизод, потому что матч не останавливали.

Защитник сборной России вспомнил, что после проигранного матча в раздевалке никто не разговаривал. Все сидели, опустив головы. Кудряшов очень сильно переживал и чувствовал, что подвел команду.

«После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь», – заявил Кудряшов.

После матча Федора поддержал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Он назвал эпизод случайностью.

Кудяршов поблагодарил все, кто его поддержал и был удивлен сообщениям со словами поддержки от комментаторов и журналистов.