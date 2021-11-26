Министерство спорта Российской Федерации утвердило назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России. До этого формально им числился Валерий Брагин. Он подписывал все документы, связанные с национальной командой, хотя решений не принимал.

В тренерский штаб, помимо главного тренера, вошли наставник ЦСКА Сергей Федотов, тренер «Динамо» из Москвы Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков в качестве тренера вратарей. Илья Ковальчук стал менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги.

Алексей Жамнов будет руководить национальной командой на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Москве с 15 до 19 декабря.