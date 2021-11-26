В финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 26 ноября, спортсмены выступают в спринтерских гонках (1,4 км).

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева вышли в финальную часть соревнований.

Лидером пролога стала Джесси Диггинс из США. Она преодолела 1,4 км за 2.58,85 минуты.

Наталья Непряева проиграла лидеру 2,70, Юлия Ступак – 3,82, Анастасия Фалеева – 6,20, Татьяна Сорина – 6,28.

Россиянки попали в четвертьфинальную стадию. По результатам жеребьевки их распределят по пяти отдельным забегам.

Остальные представительницы сборной России Христина Мацокина, Ольга Кучерюк, Лилия Васильева, не попали в топ-30 и потеряли шансы на медали первого этапа Кубка мира в финской Руке.